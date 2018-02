Leonardo DiCaprio in Amsterdam: 'Dit is niet de wereld waarin ik wil leven'

Een wereld waarin de klimaatverandering zo snel doorzet als nu het geval is. Een wereld waarin de koraalriffen afsterven en waarin diersoorten dreigen te verdwijnen. ,,Dat is niet de wereld waarin ik wil leven."

Dat zei steracteur Leonardo DiCaprio donderdagavond op het Goed Geld Gala van de Postcodeloterij in theater Carre in Amsterdam. Op dat gala verdeelt de loterij jaarlijks vele miljoenen onder tientallen goede doelen in Nederland en de rest van de wereld. De Leonardo DiCaprio Foundation kreeg 9 ton voor projecten die klimaatverandering tegen willen gaan.

De wereldberoemde Titanic-acteur strijdt al jaren voor het milieu. Hij maakte onder andere de documentaire 'Before the Flood' over de mogelijke gevolgen van de stijging van de zeespiegel. ,,We hebben te lang gewacht om de gevolgen van het opwarmen van de aarde aan te pakken", zei DiCaprio in een vol Carre-theater in hartje Amsterdam. ,,Nu hebben we geen andere keus meer dan er snel iets aan te doen. We moeten tegengaan dat de temperatuur op aarde gemiddeld twee graden stijgt, doen we dat niet dan sterven de koraalriffen en krijgen we de komende jaren miljoenen klimaatvluchtelingen. Dat is niet de wereld waarin ik wil leven."

Quote We hebben te lang gewacht om de gevolgen van het opwarmen van de aarde aan te pakken Leonardo DiCaprio

Daarom, vindt de Amerikaan, moeten we onder meer naar een wereld die draait op 100 procent hernieuwbare energie: zonne- en windenergie. ,,Momenteel gaat er minder dan drie procent van al het filantropische geld op de wereld naar projecten om de natuur te beschermen. Dat bedrag moet omhoog."

Die klimaatprojecten zaten donderdagavond ook zeker onder de Goede Doelen die geld kregen van de Postcodeloterij. In totaal werd er 357 miljoen euro verdeeld: 40 procent van de totale inleg (715 miljoen) van alle deelnemers aan de loterij. Een bedrag dat 30 miljoen euro hoger lag dan in 2016.

Rafael Nadal

Op het Gala was ook tennisser Rafael Nadal aanwezig. Hij ontving in totaal een miljoen euro voor zijn stichting die sociale projecten opzet voor kinderen in Spanje en India. ,,Dit geld helpt heel veel. We kunnen kinderen nu een warme maaltijd aanbieden."