‘Leonardo DiCaprio is opnieuw single na een relatie van 5 jaar’

Leonardo DiCaprio (47) is niet langer samen met zijn vriendin Camila Morrone (25). De twee hebben na vijf jaar in alle stilte een punt gezet achter hun relatie, meldt het Amerikaanse blad People .

Volgens Amerikaanse media is de timing van het nieuws opvallend, omdat Camila twee maanden geleden haar 25ste verjaardag vierde. DiCaprio staat erom bekend geen relaties aan te gaan met vrouwen die ouder zijn dan 25 jaar. Insiders beweren dat de twee uit elkaar gegroeid zijn. ,,Er is geen sprake van ruzie, maar er zat gewoon niet meer in’’, klinkt het.

Leonardo DiCaprio ontmoette zijn ex toen ze nog maar 12 jaar oud was. Zijn goede vriend Al Pacino had destijds een relatie met Lucila Solá, de moeder van Camila. In de jaren die volgden, zou de Amerikaanse acteur goed bevriend gebleven zijn met de familie Morrone.

Geen geheim

Officieel kregen Leonardo en Camila een relatie in 2017. De twee werden regelmatig gespot op events, zoals het verjaardagsfeest van Ellen DeGeneres of het festival Coachella. Een jaar later vertelde een bron aan People dat de twee “erg verliefd waren en het serieus meenden met elkaar”. Op officiële evenementen, zoals filmpremières, werden Leonardo en Camila nooit samen gezien, maar in 2020 nam DiCaprio zijn nieuwe vriendin dan toch mee naar de Oscars. In hetzelfde jaar gingen ze samenwonen.

Dat Leonardo DiCaprio een voorliefde heeft voor jongere vrouwen is geen geheim in Hollywood. Eerder dit jaar maakte actrice Amy Schumer er tijdens de uitreiking van de Oscars nog een grapje over. “Hij heeft al zo hard gevochten voor het klimaat. Hij heeft gezorgd voor een betere planeet voor al zijn vriendinnen.” DiCaprio zou op voorhand wel op de hoogte geweest zijn van de grap. Toen ze niet veel later te gast was bij The Howard Stern Show maakte Schumer duidelijk dat DiCaprio geen bezwaar had gemaakt tegen haar grapje. “Hij zei tegen me: ‘Doe maar.’ Het kon hen niets schelen”, aldus Schumer.

Volledig scherm Het stel tijdens de uitreiking van de Oscars, in 2020 in Hollywood. © Brunopress