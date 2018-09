Leonie ter Braak maakt speelfilmdebuut

Ook voor Finkers is het trouwens de eerste maal dat hij in een speelfilm te zien is. De beentjes van St Hildegard gaat over een echtpaar dat bijna met pensioen gaat, maar eigenlijk niet meer zo gelukkig in het huwelijk is. Finkers heeft het scenario geschreven en speelt de hoofdrol; actrice Johanna ter Steege speelt zijn vrouw. De tragikomedie wordt vanaf 14 september gedraaid in Twente, Antwerpen en Keulen. Het is de bedoeling dat de film in het najaar van 2019 in de bioscopen te zien is.