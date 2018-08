Leontien Zijlaard gaat niet écht zoenen in Soof de musical

,,Ik heb natuurlijk wel eens op een podium gestaan, maar dan vertel ik mijn eigen levensverhaal. Als mensen mij twintig jaar geleden hadden gezegd dat ik dat ooit zou gaan doen, had ik ze ook uitgelachen." In de film wordt de rol vertolkt door Chantal Janzen. ,,Zij speelt ook een heel sportief iemand, ik denk dat de producenten daarom aan mij hebben gedacht. Maar ik heb absoluut niet de illusie dat ik zo goed kan acteren als Chantal. Je moet haar ook niet vragen om 200 kilometer te gaan fietsen. Ik speel heel erg mijzelf in de musical."

Zijlaard (48) heeft ook besloten mee te doen voor een overleden vriend van haar, met wie ze altijd naar musicalpremières ging. ,,Ik weet dat er op de première-avond van Soof in elk geval één persoon op zijn wolkje ontzettend hard gaat lachen om mij en heel trots op mij gaat zijn." Er zijn echter een paar dingen die het publiek niet hoeft te verwachten van de debutante. ,,Ik zal niet gaat zingen, niet gaan dansen, en niet gaan koken! Ik vrees dat mensen dan meteen gillend de zaal uitrennen, want die drie dingen kan ik écht niet. Je moet wel je beperkingen kennen."

Acteerlessen gaat de voormalige topsporter ook niet volgen. ,,Het enige dat ik écht moet acteren is dat ik verliefd word op een andere man. Ik ben al jaren heel gelukkig met dezelfde vent." Ook écht zoenen op het podium is wat haar betreft geen optie. ,,We hebben het er nog niet over gehad trouwens, de repetities beginnen maandag pas. Maar het worden zeker nep-zoenen op het podium. Niet alleen uit principe, maar ook omdat ik best last heb van smetvrees."