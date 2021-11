Leontine Borsato in Spanje voor intensieve cursus om zichzelf te vinden, maar: ‘Gaat erg goed met haar’

Leontine Borsato (53) verblijft deze week in het Spaanse Malaga om een cursus rond zelfontplooiing en -ontwikkeling te volgen bij de bekende coach Juriaan Galavazi. Het gaat ‘absoluut niet’ om een opname in een kliniek voor ernstige stress, zoals de afgelopen dagen in de media kwam. Het gaat ‘erg goed’ met Leontine, benadrukt haar manager.

‘Daarom vindt het ze niet alleen leuk, maar met name ook interessant om een dergelijke training te doen’, aldus haar woordvoerder.

Voormalig actrice Yvonne Coldeweijer (34), die doorbrak met haar rol als Keet in Telekids en tegenwoordig roddels bespreekt op haar eigen zogenoemde juice-kanaal, meldde eerder deze week dat Leontine vanwege stress naar Spanje was afgereisd. Meerdere sites brachten het nieuws vervolgens, maar volgens de manager van Leontine klopt er weinig van.

‘Helemaal intern’

Desalniettemin lijkt het niet te gaan om een luchtig cursusje. Leontine volgt vermoedelijk het ‘transformatietraject’ van arts en coach Galavazi, dat precies in deze periode plaatsvindt in Malaga.

De retraite is bedoeld voor mensen die fysieke of mentale klachten ervaren door druk van bijvoorbeeld het gezin en daardoor moe of opgebrand zijn, aldus de website van de coach. Hij belooft deelnemers weer in contact te brengen met hun lichaam en reikt hen een ‘breekijzer’ aan voor hun gedachten, zodat ze weer zichzelf kunnen zijn.

Quote Onlangs heb ik ook de driedaagse cursus gevolgd; helemaal intern, afgesloten van de buitenwe­reld Anouk Smulders

Kern van het traject is een zesdaagse training, met onder meer yoga en meditaties. Het is tevens een ‘digitale detox’, wat waarschijnlijk betekent dat deelnemers geen telefoon en sociale media gebruiken. De cursus kost naar verluidt enkele duizenden euro’s. Galavazi biedt ook een variant van het programma in Nederland aan en vraagt dan 3500 euro. Als je niet tevreden bent, krijg je je geld terug, belooft hij.

Presentatrice Anouk Smulders is ‘totaal fan’, zegt ze in een zogenoemde testimonial op de website. ‘Onlangs heb ik ook de driedaagse [cursus] gevolgd; helemaal intern, afgesloten van de buitenwereld. Het transformatietraject heeft me echt megaveel gebracht!’

Bedrog en scheiding

Leontine heeft een bewogen periode achter de rug. Ze brak in 2020 na 23 jaar met Marco Borsato, die haar met meerdere vrouwen had bedrogen. Na enige tijd apart zijn de twee nu weer samen. Ze hebben wel ‘de vorm losgelaten’, zoals Marco de afgelopen tijd vaak zei. De ietwat vage woorden waren soms voer voor grappen, maar kloppen volgens Leontine precies.

,,Er worden heel veel grapjes over gemaakt, maar het is echt zo’’, zei ze onlangs. ,,Liefde kan in allerlei vormen zijn en zoals we hem nu ervaren en nu hebben... We doen het rustig aan, blijven allebei lekker op ons eigen plekje wonen. Maar we hebben het nu heel fijn en gezellig samen en daar genieten we heel erg van.’’

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: