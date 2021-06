Leontine en Marco voelen vlinders en Monique straalt op het strand

‘Rapper Josylvio hardhandig opgepakt op Curaçao’

10:45 Rapper Josylvio zou hardhandig in de boeien zijn geslagen op het vliegveld van Curaçao. Dat zou te zien zijn op beelden die in handen zijn van het roddelkanaal Fawry not Sawry. Het management bevestigt aan Shownieuws dat het inderdaad om Josylvio gaat. Wat er precies is gebeurd, is vooralsnog niet duidelijk.