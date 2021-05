Leontine neemt jarige Leco mee terug in de tijd en Sylvie maakt zich op voor hete zomer

VIDEO Martin Garrix maakt EK-nummer met U2-leden: ‘Bono veranderde elk woord van mijn tekst’

14 mei Brutalen hebben de halve wereld, en zo kreeg Martin Garrix een onwaarschijnlijke samenwerking voor zijn themanummer van het Europees kampioenschap voetbal 2020 voor elkaar. We Are The People (We’ve Been Waiting For) maakte hij in het diepste geheim samen met Bono en The Edge van U2. ,,Twee legendes aan boord.”