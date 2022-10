Leontine Ruiters voor het eerst gekiekt met nieuwe liefde

Weekblad Story wist de twee vast te leggen tijdens hun trip naar het vakantie-eiland. ,,Dat we het fijn hebben is duidelijk en ik denk dat de foto’s wel voor zich spreken”, reageert Huiberts bij RTL Boulevard. ,,Ik heb hier een boot en een huis en we hebben hier allebei gezamenlijke kennissen. We zijn lekker aan het chillen, varen en zwemmen.” Ook een van Johns dochters en haar vriend zijn op het eiland.

,,Ik heb heel veel leuke reacties gehad”, zegt Huiberts over het nieuws dat ze aan het daten zijn, maar hij is niet gewend dat een relatie zoveel aandacht krijgt. ,,Er komt best veel op me af.” Maar hij laat het van zich afglijden, want hij geeft niks om de spotlights. Leontine is volgens hem in ieder geval ‘een leuke, warme, lieve vrouw’, en ‘ontzettend mooi’.

Volledig scherm Leontine Ruiters en haar nieuwe liefje op de cover van Story deze week. © Story

Leontine Ruiters (die in april haar achternaam veranderde) trouwde in 1998 met Marco Borsato. Na een aantal buitenechtelijke affaires van zijn kant is hun huwelijk in 2020 gestrand. Ondanks de scheiding vielen de twee in 2021 opnieuw voor elkaar. Na het bekend worden van misstanden rondom The Voice of Holland, waarbij de zanger werd beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag, zou Leontine opnieuw een einde aan de relatie gemaakt hebben.

Leontine en Marco hebben drie kinderen samen: Luca (23), Senna (21) en Jada (19). Na de scheiding koos Leontine ervoor in de gezinsvilla in Blaricum te wonen. Marco kocht in de zomer van 2020 een penthouse van 1,1 miljoen in zijn geboortestad Alkmaar.

