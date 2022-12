Letters Top 2000 Café gestolen van Mediapark Hilversum: politie spreekt van “stunt”

Daar staat nu slechts nog ‘2000'. De letters T, O en P zijn verdwenen. NPO Radio 2 heeft aangifte gedaan van diefstal. Oudejaarsploeg De Geitefok zit volgens de politie achter de diefstal. De Geitefok steelt al jarenlang publieke voorwerpen rond de jaarwisseling, in het kader van een “stunt”. Zo werd in 2021 het legobeeld van André Hazes op de Dam in Amsterdam meegenomen, in 2018 de ‘I’ van het I amsterdam-logo en in 2011 de ringen van het Olympisch Stadion in Amsterdam.