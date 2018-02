Lex Uiting krijgt eigen tv-programma bij BNNVARA

Tv-presentator en radio-dj Lex Uiting krijgt later dit jaar voor het eerst een eigen programma op NPO 3. Voor Lex Lokaal trekt hij de provincies in voor bijzondere verhalen.

Uiting, bekend van Rambam en 3 op Reis Midweek: ,,In elke aflevering (zes in totaal, red.) pakken we een thema als ‘de liefde’ beet en trekken we de streken en provincies in. We zien bijvoorbeeld een man van 89 jaar uit een heel klein dorp, die gaat trouwen en kijken vervolgens hoe de crossers uit de Achterhoek met de liefde omgaan.’’

Het BNNVARA-programma Lex Lokaal is een programma-idee van Uiting zelf. ,,Een keer bewust niet met de bril van de Randstedelijke hipheid waar we op tv telkens doorheen kijken; de jongens met de knotjes en de latte macchiato’s. Het echte leven vindt misschien wel plaats in bijvoorbeeld Noord-Groningen. En we gaan die streken echt verkopen met mooie droneshots. Bijna als een visuele ansichtkaart.’’ Lex Lokaal gaat volgens de presentator vanaf september de buis op.

