Liefde, verslaving, labiliteit: Elton John wordt niet gespaard

Voor Taron Egerton (30) is het werk van Elton John zeker geen onbekend terrein. Zo zong de Engelse acteur drie jaar geleden in de animatiefilm Sing uit volle borst de klassieker I’m Still Standing. Weliswaar als de stem van een jonge gorilla met muzikale aspiraties, maar het klonk toch zeer overtuigend.



Had dit korte optreden invloed op het verkrijgen van de rol als Elton John in de muziekfilm Rocketman, die het leven van de rocklegende volgt? De acteur weet het zelf niet. ,,Maar dat ik de songs van Elton kon zingen, had ik dus min of meer al bewezen.’’



Zijn vocale kwaliteiten waren voor regisseur Dexter Fletcher van doorslaggevende betekenis om hem de rol te gunnen. Aanvankelijk hadden de producenten iemand anders op het oog: Tom Hardy. Maar de Mad Max-acteur had moeite het zanggedeelte onder de knie te krijgen. Aangezien vrijwel alle liedjes in Rocketman live moeten worden gezongen, was dat een onoverkomelijk obstakel.



Daar komt bij dat regisseur Fletcher al eerder met Egerton werkte in een andere biografische film, Eddie the Eagle, over de niet bijster getalenteerde skispringer uit Engeland. ,,Dat hij zo goed kon zingen, wist ik toen nog niet’’, aldus Fletcher. Het specifieke, ferme pianospel van Elton John vond Egerton lastiger om te leren. ,,Daar heb ik heel veel op moeten oefenen. Wat dat betreft had ik geen ervaring.’’



