Liefhebbers van This Is Us opgelet: er komt een Nederlandse versie

Tranentrekker This Is Us vertelt het verhaal van een gezin waarvan de vader is overleden. De serie speelt zich afwisselend af in de tijd voor zijn dood en in het heden, als de drieling die hij met zijn vrouw opvoedde volwassen is. Het drama won sinds de start in 2016 onder meer een People’s Choice Award en Screen Actors Guild Award. Hoofdrolspeler Sterling K. Brown sleepte daarnaast ook een Emmy, Critics’ Choice Award en Golden Globe binnen.