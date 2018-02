Lieke van Lexmond presenteert speciaal programma voor Wereldkankerdag

Samantha Steenwijk draagt tranentrekker op aan haar vader

22:41 Samantha Steenwijk heeft vanavond in The Voice of Holland haar vader en coach Sanne tot tranen toe weten te roeren met haar vertolking van het nummer Papa van Stef Bos. De Haagse levensliedzangeres ging helemaal op in haar performance en dat was duidelijk merkbaar in de zaal. Steenwijk sleepte zelfs een 10 van jurylid Sanne Hans in de wacht met haar optreden.