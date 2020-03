‘Liesbeth was een ongeëvenaard artieste’

De artiestenwereld reageert bedroefd op het overlijden van zangeres en actrice Liesbeth List , die woensdag op 78-jarige leeftijd in haar slaap stierf. ‘Liesbeth was zo groot in de Nederlandse amusementswereld. Bijna onmetelijk. Ze was een heel bijzondere, sterke vrouw, met heel eigen ideeën over haar leven. Een ongeëvenaard artieste.’

Musicalactrice Renée van Wegberg, die in 2018 een Musical Award kreeg voor haar rol als Liesbeth List, kijkt terug op een mooie relatie met de chansonnière, die volgens haar ‘veel betekend heeft voor het vak’. ,,Ze gaf me het gevoel dat het goed was wat ik deed. Ze was zelf ontzettend krachtig als chansonnière en heel lief, bescheiden en zacht. Ik hoop dat ze nu rust heeft.”

Anekdotes te over natuurlijk, maar eentje blijft haar wel voor altijd bij. Liesbeth was aanwezig tijdens de audities voor de musical over haar leven. Renée vertelt dat ze haar zag zitten in de zaal toen zij het nummer Verzoening van Frank Boeijen ging zingen. ,,Halverwege het lied pakte ze een tissue, maar ik wist nog niet of dat nou een goed of een slecht teken was”, memoreert Renée. Het bleek goed te zijn, want ‘ik merkte dat ze ontroerd was en dat heeft ze me daarna nog vaak genoeg gezegd’.

Krankzinnig

Producent en acteur Hans Cornelissen speelde in 1999 samen met List in de musical Piaf en kreeg een paar jaar terug het idee voor de musical over haar leven. Als eerbetoon aan de grande dame. ,,Ik belde haar op om haar dit voor te leggen. Ze zei: ‘Je bent helemaal krankzinnig, maar ik vind het geweldig. Alle shit moet er ook in, anders wordt het saai voor de mensen.’ Want dat heeft ze ook gehad, een moeilijke jeugd, haar carrière die enige tijd op een laag pitje stond. En toch kwam ze er steeds weer bovenop.” List was zeer betrokken bij de productie van de musical, zegt Cornelissen. ,,Dan kwam ze kijken bij de repetities en dronk ze na afloop nog wat met de acteurs. Dan kwamen de verhalen los, over dingen die ze had beleefd. Dat was zeer waardevol voor de acteurs.”

Quote Alle shit moet er ook in, anders wordt het saai voor de mensen Liesbeth List volgens Hans Cornelissen over haar eigen musical

Cornelissen voelde zich van jongs af aan al verbonden met de zangeres. ,,Tussen de platen van Pink Floyd en The Doors had ik een Nederlandstalige lp, de Neurenberger Droom van Liesbeth. Ik weet niet meer hoe ik er aan kwam, maar ik heb die plaat helemaal grijsgedraaid. Zij heeft, samen met Ramses Shaffy, de Nederlandse muziekwereld blijvend beïnvloed en veranderd. Liesbeth was zo groot in de Nederlandse amusementswereld. Bijna onmetelijk. Ze was een heel bijzondere sterke vrouw, met heel eigen ideeën over haar leven. Een ongeëvenaard artieste.”

Bewondering

Het overlijden van Liesbeth List is ‘een groot verlies voor de Nederlandse cultuur en de Nederlandse liedkunst’. Dat zei Frits Spits vrijdagochtend op NPO Radio 1. ,,Nederland zal haar herinneren als een karaktervolle zangeres met bijna Franse allure die in Nederland de naam diva wel waarmaakte. Er stond wel iemand, als ze stond te zingen.”

Claudia de Breij noemt List “zo’n heldin”. ,,Zo grijsgedraaid deze plaat”, twitterde Claudia bij het nummer We verschillen niet. ,,Later, als beginner op het podium, mocht ik dit lied met La List zelf zingen. Ze was zo gul en lief met haar lessen. Lieve diva. Ik wens haar dochter heel veel sterkte.”