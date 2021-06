‘Lieve bioscoop, ik wil weer terug naar hoe het was, ook al was het een open relatie’

Mijn filmliefdesleven stond niet stil sinds jij, gedwongen door onze overheid vanwege dat ellendige coronavirus, je deuren moest sluiten. Dat zal ik niet ontkennen. Een celibatair leven, dat kan je toch onmogelijk vragen van een mens? Maar wat ik voelde bij Netflix - en vooruit, ook een beetje bij Disney+, Amazon Prime Video en nog een handjevol andere platforms - komt niet in de buurt van mijn hartstocht voor jou. Wat wij hadden en hopelijk vanaf dit weekend weer hebben, gaat zoveel dieper. Weet je nog, die ene keer dat ik bij je was toen je de magistrale sciencefictionklassieker 2001: A Space Odyssey vertoonde? Hoe ik gehypnotiseerd met je samensmolt? Als herboren en vol nieuwe inzichten in het leven vertrok ik die avond weer naar huis. Of dat ik na Love Actually de hele aftiteling afwachtte voor ik uit mijn stoel kwam, uit angst dat iemand zag hoe zo’n ‘wijvenfilm’ (wat een achterhaalde kreet hè?!) mij rode huiloogjes bezorgde? En dat ik, tijdens het oorlogsepos Dunkirk, twee kakelende heren op een van je rijen achter mij tot de orde riep? Ik nam het voor je op en dat zal ik altijd blijven doen.

Ik hoor vaak mensen zeggen dat je alleen goed bent voor blockbusters van het type The Fast & The Furious. Dat je zo’n duur ticket (toegegeven, je bent wel wat aan de prijzige kant) koopt voor een portie spektakel. Voor Tom Cruise die in Mission: Impossible deeltje zoveel weer eens aan een vliegtuig of een wolkenkrabber hangt. En inderdaad, door dat reusachtige scherm voel je de duizelingwekkende dieptes tot in je tenen. Maar juist ook de titels die wars zijn van actie en geweld, komen bij jou zo goed tot hun recht. Ik zag het Oscarwinnende Nomadland - waarin plottechnisch gezien zo goed als niets gebeurt, maar waarbij je zalig kan verdwalen in die uitgestrekte West-Amerikaanse landschappen - uit nood geboren op mijn televisie (vrees niet, we zijn slechts goede vrienden). Ik verheug me er zo op dit juweeltje in het pikkedonker en in jouw schoot nog eens te beleven.