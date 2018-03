'Lieve Humberto, dank voor het lachen, het dansen en de support'

Ook Jörgen Raymann is ontstemd door het besluit van RTL om Humberto te vervangen. ,,Ik vind het vreselijk. Ik weet niet wat er gebeurd is", aldus de 51-jarige presentator en cabaretier in WNL-radioprogramma 't Wordt nu laat. ,,Humberto heeft het programma opgebouwd, was de ideale schoonzoon en als je dan even van je voetstuk valt of even niet meer haalt wat je moet halen qua kijkcijfers, dan moet je gewoon plaatsmaken. Ik vind het gewoon heel fucked up dat dit gebeurd is. 'Hummie' verdient dit niet.''