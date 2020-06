Lil’ Kleine en Marco Borsato niet meer te zien in The Voice

Alhoewel vrijdag in talkshow Beau bekend werd gemaakt dat Ilse DeLange wel zou terugkeren als coach in The Voice Kids, bleef het angstvallig stil rondom haar collega-coach Marco Borsato. DeLange verving Borsato vrijdag ook al tijdens de finale van het negende seizoen. Ali B. en Miss Montreal (Sanne Hans) keren ook weer terug in het nieuwe seizoen. Wie als vierde gaat plaatsnemen in de rode draaistoel bij The Voice Kids, wordt later onthuld.