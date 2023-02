Lil Kleine had twijfels over single die vrijdag uitkomt: 'Zeker nu ik weer contact met mijn kind heb’

In een uitgebreid bericht op Instagram legt Lil Kleine uit dat muziek zijn uitlaatklep is. De rapper, die eigenlijk Jorik Scholten heet, kwam in opspraak vanwege een filmpje waarop hij zich hardhandig gedroeg tegen zijn toenmalige vriendin Jaimie Vaes. Hij zat enige tijd vast en inmiddels is hij in diverse rechtszaken verwikkeld met Vaes.



Over hun relatie schrijft Lil Kleine: ‘Roem, geld, drank en drugs is een gevaarlijke cocktail. Vanuit die cocktail ben ik in een relatie gestapt. In die relatie is het slechtste van ons beiden naar boven gekomen maar is ook het allermooiste wat er is ontstaan: Lío.’ Het mannetje, dat inmiddels 3,5 is, mag hij inmiddels weer één keer in de twee weken spreken via FaceTime. ‘De pijn en het gemis die ik een jaar lang heb gevoeld omdat ik hem niet kon zien of spreken is echt een nachtmerrie geweest. Maar hij is ook de reden dat ik de strijd met mezelf aanga en probeer een beter mens te zijn die betere keuzes zal maken.’