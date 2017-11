Lil'Kleine in tranen bij Chantal Janzen

Gordon trouwt met één van deze vijf mannen

22:33 Na 12 uiteenlopende dates heeft Gordon zijn keuze gemaakt: Rogier, Gerben, Manuel en Roy zijn nog in de race om hem het jawoord te geven. Verrassend ging vanavond de wildcard naar Maarten. De komende weken maakt de presentator kennis met de schoonfamilies en gaat hij met de vier mannen in ondertrouw. Kiest hij voor een zorgzame familieman of een lenige financieel manager? Zwicht hij voor de looks van een Italiaanse steward, een Vlaams medium, of kiest hij toch die spannende sportschooleigenaar?