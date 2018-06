Lil’Kleine na halve minuut van podium af na bierdouche

Kleine verdween niet zonder eerst het publiek kort toe te spreken met de woorden: ‘Ik ga jullie een mop vertellen. Ik sta hier 10 seconden en heb 15.000 euro verdiend.’ Om vervolgens met piepende banden Hengevelde te verlaten en de 3000 man publiek voor het open podium in verbijstering achter te laten.

Bijkomen

Woordvoerder Robin Raanhuis van de Zomerfeesten Hengevelde kon vlak na het voorval nog weinig zeggen wat de organisatie hiermee aan moet. ,,We moeten zelf ook nog even bijkomen van wat er is gebeurd. Je verwacht niet dat een artiest na zo’n korte tijd alweer vertrekt.”

Het biergooien naar Kleine is ooit een keer door hemzelf in de hand gewerkt, maar was toen bedoeld als eenmalige grap. In Hengevelde dachten een paar enthousiastelingen daar zaterdagavond kennelijk anders over en meende het optreden te moeten verstieren met bekers bier in de richting van Kleine te werpen.

Twee jaar geleden overkwam Ronnie Flex hetzelfde. Drijfnat van het bier vervolgde die toen wel zijn optreden. Lill’Kleine had daar zaterdag duidelijk minder zin in en maakte zich uit de voeten. De teleurstelling onder de echte fans was groot, zag ook Raanhuis.

"Er kwamen veel fans speciaal voor Lill’Kleine. Ik zou niet weten hoe we dit moeten voorkomen. We hadden al meer beveiligers ingezet, maar het is heel lastig om hier tegen op te treden. Het kan toch niet zo zijn dat we in Hengevelde geen artiesten met deze bekendheid kunnen boeken zonder dat ze worden overgoten met bier. Het is nu nog te vroeg om aan te geven hoe we hier mee om zullen gaan. Dit wordt uiteraard goed geëvalueerd."

(artikel gaat verder onder de foto)

Volledig scherm Het optreden duurde nog geen halve minuut zaterdag © ANP Kippa

Smet op avond

De affaire rond Lill’Kleine was volgens Raanhuis een smet op een mooie avond met Chef’Special als andere hoofdact. Zaterdag passeerden in totaal 6000 bezoekers de entree van het feestterrein in Hengevelde. ,,Alles bij elkaar was het een prachtige dag zonder incidenten en met veel blije mensen. Alleen even niet toen Lill’Kleine snel en onverwachts vertrok. Jammer.”

De organisatie kondigde Kleine op de valreep aan als artiest op de zaterdag. Daarvoor werd diep in de buidel getast. ,,Het lijkt me niet dat we nog iets van de gage van de zanger terugzien. We zullen ook goed moeten nadenken hoe we dat biergooien aan moeten pakken. Want dit kan natuurlijk niet.”

Het management van de zanger was zaterdagavond niet voor een reactie bereikbaar.