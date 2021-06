Lil’ Kleine ‘neemt kennis’ van klachten over zijn succescursus

Eerder reageerden Lil’ Kleine niet op verzoeken van media om te reageren. ,,Ik heb vernomen dat er een aantal klachten zijn rondom Street Academy”, zegt Kleine tegen de entertainmentrubriek. ,,Ik vind dit vervelend om te horen. Street Academy is in het leven geroepen om ambitieuze mensen te inspireren en te motiveren en daarom heb ik mijn naam daaraan verbonden.”

De opleiding zal volgens Jorik Scholten, zoals de rapper voluit heet, contact opnemen met de klagers en ‘in gesprek blijven met de cursisten’. Over het retourneren van de hoge betalingen aan de cursisten zegt de rapper niets. Zeker zeventien mensen die zich hebben ingeschreven voor de Street Academy, een online-instituut waar Lil’ Kleine zich aan verbonden heeft, eisen hun geld terug. Ze voelen zich belazerd omdat de dure opleiding (2000 euro) waar de rapper colleges zou moeten geven om anderen te leren hoe ze succesvol moeten worden, niets voorstelt. Dat schreef Quote dit weekend op basis van een brief die naar de academy is gestuurd en naar het management van de rapper.

Pieken en dalen

Volgens de groep zijn de ‘colleges’ gewoon filmpjes en interviews op internet. ‘Van de overige beloftes is zelfs helemaal niets nagekomen, aangekondigde events hebben niet plaatsgevonden ondanks herhaalde toezeggingen, er wordt niet gereageerd op vragen daarover, er wordt niet gereageerd op demo’s, er worden geen contacten gelegd met de sleutelfiguren zoals toegezegd… en ik kan nog tien pagina’s vullen met andere voorbeelden van situaties waarin jullie ernstig tekortschieten’, stelt advocaat mr. Ankeveen in een brief, die in handen is van Quote. De cursisten willen begin juli hun geld terug hebben anders stappen ze naar de rechter.

De rapper belandde eind mei in een politiecel op Ibiza vanwege een incident in een hotel waarbij zijn vriendin gewond zou zijn geraakt. Het Spaanse Openbaar Ministerie seponeerde de zaak na twee dagen. Het koppel gaf vervolgens een verklaring af waarin geen antwoorden werden gegeven over wat er was gebeurd. Wel zeiden zij dat elke relatie pieken en dalen kent. Gisteren liet zijn verloofde Jaimie Vaes weten dat ze een relatiepauze hebben ingelast.

