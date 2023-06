Lil Kleine trekt hoger beroep in mishandelingszaak bij club in

Lil Kleine heeft het hoger beroep dat hij had aangetekend tegen zijn veroordeling vanwege een mishandeling bij een club in Amsterdam in 2019 ingetrokken. Zijn advocaat Nienke Hoogervorst heeft dinsdagavond een bericht hierover van Shownieuws bevestigd. Een verdere toelichting geeft zij niet.

De rechtbank van Amsterdam veroordeelde Jorik Scholten, zoals de artiest heet, in februari 2022 tot een werkstraf van 120 uur voor het mishandelen van een man in een nachtclub in Amsterdam. De rechter sprak vrijdag van ‘zinloos uitgaansgeweld’. De rapper, die zegt onschuldig te zijn, besloot meteen in hoger beroep te gaan.

Het slachtoffer werd op 6 december 2019 door Lil Kleine en twee andere mannen uit Boxtel mishandeld. Hij werd door de mannen vastgepakt, tegen het lichaam geschopt en in zijn gezicht geslagen of gestompt. Het Openbaar Ministerie had een werkstraf van 120 uur en een voorwaardelijke celstraf van twee weken tegen de rapper geëist.

Kneuzingen en bloed

De rechtbank achtte bewezen dat alle drie de mannen het slachtoffer samen hebben mishandeld. Een van de andere mannen is veroordeeld tot 120 uur werkstraf, de derde heeft een celstraf van 1 maand gekregen. Het slachtoffer liep naar eigen zeggen kneuzingen, bloeduitstortingen en emotionele schade op door het incident.

Lil Kleine verklaarde eerder aan de politie dat hij de man had aangesproken omdat die tegen zijn toenmalige verloofde Jaimie Vaes was aangelopen.

