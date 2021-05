Lil’ Kleine voorgeleid aan Spaanse rechter op verdenking van mishandeling

Jaimie Vaes zou dit weekend ‘gewond en bebloed’ en met gescheurde kleding de lobby van hun hotel op Ibiza in zijn gerend, waarna de receptie de politie belde. De kamer van het stel zou daarnaast zijn vernield. Agenten hebben de artiest, die zich ergens in het pand zou hebben verstopt, vervolgens meegenomen. Dat zeggen ooggetuigen tegen De Telegraaf. Sindsdien zit hij in de cel.



Volgens de lokale krant Periódico de Ibiza y Formentera zou Jaimie hebben gezegd dat ze geslagen was door Scholten. Bovendien zou hij tijdens de vermeende ruzie met zijn vriendin ook haar telefoon hebben vernield.



Nadat hij een nacht in de cel heeft doorgebracht, werd Scholten vanochtend voorgeleid aan een rechter op het Spaanse vakantie-eiland. Hij wordt verdacht van mishandeling en moet zich daarvoor verantwoorden. Er is vooralsnog niet bekend wat de uitkomst is.