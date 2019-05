Lil’ Kleine vraagt fans om hulp: Moet ik dit nummer uitbrengen?

In het nummer zingt Jorik Scholten, de echte naam van Lil'Kleine, over een vrouw die geduldig op hem wacht. ‘Al die dagen dat je dacht aan mij, die dagen dat je wacht op mij, was ik niet bij je', playbackt de 24-jarige rapper in een van de filmpjes. De tekst gaat verder: ‘Ik vind het kut dat ik niet vaker om je heen ben, ik vind het kut als je me zegt dat je alleen bent.’



Mogelijk gaat het nummer over zijn zwangere vriendin Jaimie Vaes. ‘Ik zeg het je niet vaak, je bent bijzonder. Ik denk dat we spreken van een wonder', luidt een van de lyrics uit het nummer. Het stel maakte in december bekend in verwachting te zijn van hun eerste kindje. Ze onthulden toen ook gelijk het geslacht van de kleine spruit: een jongetje.



Fans van Lil’ Kleine zijn in ieder geval door het dolle heen nu hij een deel van zijn nieuwe song heeft vrijgegeven. Maar liefst 6000 mensen hebben gereageerd op de vraag van Lil’ Kleine of hij het nummer inderdaad moet uitbrengen. ‘Is dat überhaupt een vraag?’ en ‘Ja! 100 procent', is een greep uit de enorme hoeveelheid reacties.



Of de Amsterdammer zijn fans morgen écht trakteert op het gloednieuwe lied, is vooralsnog niet duidelijk.