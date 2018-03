Lily Allen komt naar Amsterdam

VIDEO The Shape of Water is de beste film

8:30 De fantasyfilm The Shape of Water heeft de meest prestigieuze Oscar van de avond gewonnen: die voor beste film. ,,Ik ben hier zo trots op! Ik draag deze prijs op aan alle jonge filmmakers. Iedereen die ervan droomt verhalen te kunnen vertellen, dit is het bewijs dat het mogelijk is!'', riep regisseur Guillermo del Toro uit met het beeldje in zijn handen.