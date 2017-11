Limburgs 90's-feest cancelt Atomic Kitten: 'Ze bleken niet echt'

Holland's Next Top Model-winnaar dankt looks aan gespierde vader

17:47 De kersverse winnaar van Holland's Next Top Model, de 19-jarige Montell, heeft zijn afgetrainde modellenlijf niet van een vreemde. Montells vader Axel Paulina is personal trainer en beoefende jarenlang de vechtsport op hoog niveau. Heeft Montell zin in conditietraining, dan kan hij bij zijn vader terecht voor een bootcamp in het Amsterdamse Vondelpark.