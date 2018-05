Linda de Mol blijft nog een jaar bij RTL, maar sluit gang naar SBS niet uit

De contractverlenging is opvallend, aangezien al maanden het gerucht gaat dat Linda zou overstappen naar concurrent SBS. Haar broer John is de eigenaar van de zenders SBS6, Veronica en SBS9 en kaapte onlangs al het Voetbal Inside-trio Wilfred Genee, Johan Derksen en René van der Gijp weg bij RTL.



Ook Linda's neef Johnny de Mol verruilt RTL deze zomer voor SBS. Hij hoopt zijn vader te helpen bij SBS6, dat al jaren vrij weinig kijkers trekt. ,,En hoe mooi is het dan om met die ouwe te werken, zolang het nog kan'', zei hij tegen deze site. ,,Het is familiegevoel, een loyaliteitsdingetje.''



Nu Linda bijtekent, is van een familiereünie dus geen sprake. Althans, nog niet. Linda zei eerder dat ze direct 'ja' zou zeggen als John haar zou vragen over te stappen en daar staat ze nog steeds achter. ,,Ik moet er in alle eerlijkheid bij zeggen: het is mijn broer'', vertelt ze aan RTL Boulevard. ,,Dus op het moment dat hij tegen mij zegt dat hij mijn hulp nodig heeft, dan ga ik.''