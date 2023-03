Linda de Mol gelooft ogen niet: speler Miljoenenjacht duikt twee keer op in voorronde

Linda de Mol was zondagavond stomverbaasd toen ze in de voorronde van Miljoenenjacht twee keer dezelfde kandidaat trof. Lia uit Woerden gaf twee keer het beste én snelste antwoord, een zeer zeldzame prestatie, zo zagen bijna 1,4 miljoen kijkers. ,,Ik geloof mijn ogen niet.”

In de voorronde worden op basis van vijf vragen mensen geselecteerd die kans maken om het finalespel met de befaamde gouden koffertjes te spelen. Met honderden tegenspelers moeten de potentiële kandidaten de vragen het best en het snelst beantwoorden. Bij de eerste vraag - hoeveel bedraagt het gemiddelde bedrag van een Tikkie? - kwam Lia uit Woerden als winnaar uit de bus.

Ze mocht kiezen: wilde ze een van de vijf reuzenkoffers uitkiezen om gelijk zeker te zijn van een prijs, of wilde ze achter een desk staan om kans te maken op deelname aan het finalekoffertjesspel? Ze besloot in overleg met haar dochter - die naast haar zat in het publiek - door te spelen. Daarmee zag ze wel een splinternieuwe elektrische auto aan haar neus voorbijgaan, de prijs die zat in de koffer die ze anders had gekozen.

In afwachting van de volgende ronde mocht Lia mee blijven spelen: voor zover bekend lukte het toch nooit eerder om nóg een keer het beste antwoord te geven, met honderden andere mensen in het publiek. Maar dat was buiten Lia gerekend.

Die raadde bij de vijfde en laatste vraag niet alleen hoeveel procent van de Nederlandse jongeren weleens zonder rijbewijs een auto heeft bestuurd - net als zeventien anderen - ze bleek ook nog eens de snelste met haar respons. Presentatrice Linda de Mol geloofde haar ogen niet: wéér Lia. ,,Dit wordt jouw avond.”

‘Je kunt jezelf niet klonen’

Aangezien ze al een desk had geclaimd voor de volgende ronde, kon Lia niet anders dan kiezen voor een koffer. ,,Want je kan jezelf niet klonen”, concludeerde De Mol. Zo zorgde Lia ervoor dat zijzelf én haar vak medespelers met 500 euro naar huis gingen, de prijs in de grote koffer die ze koos. Een willekeurige andere man werd daarop uitverkoren om achter de vijfde desk plaats te nemen.

Bij de volgende ronde had Lia echter minder geluk en bleek het toch niet helemáál haar avond: al snel viel ze af. Ze kreeg als troostprijs een cheque van 2000 euro, die bovenop de 500 euro kwam die ze eerder won.

