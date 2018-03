Linda de Mol in shock na FIOD-inval bij haar belastingadviseur

RTL4-coryfee en zakenvrouw Linda de Mol heeft geschokt gereageerd op de inval die de Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst (FIOD) eerder deze week deed bij haar belastingadviseur. Het Openbaar Ministerie verdenkt de fiscalist - met veel klanten uit de media- en entertainmentwereld - van illegale financiële constructies in belastingparadijzen waardoor de Nederlandse staat vele miljoenen is misgelopen.

In een korte schriftelijk verklaring die De Mol vandaag gaf aan zakenblad Quote stelt de presentatrice 'in shock' te zijn. ,,Frank B. doet al meer dan 25 jaar mijn financiële zaken, overigens zonder welke buitenlandse constructie dan ook'', aldus De Mol in haar reactie. ,,Vanuit die relatie is hij onbezoldigd lid van de Raad van toezicht van mijn stichting. Als blijkt dat hij bewust grote fouten heeft gemaakt kan daar natuurlijk geen sprake meer van zijn.'' Ze vindt het overigens onterecht dat de fiscalist in kwestie door sommige media met voor- en achternaam wordt genoemd, terwijl hij nog niet eens voor de rechter is verschenen. ,,Iemand is naar mijn mening onschuldig tot zijn schuld is aangetoond!’

De fiscalist uit Amsterdam deed of doet niet alleen zaken met Linda de Mol, maar naar verluidt ook met dj's Afrojack en Tiësto en Patricia Paay, Gaston Starreveld, model Kim Feenstra en haar ex-vriend: dj Michael Mendoza. De FIOD en justitie bevestigen de inval en de aanklachten tegen B. maar willen onder geen beding de namen noemen van al dan niet gedupeerde klanten uit de Nederlandse showbizz.

Patricia Paay vertelde vandaag aan de Telegraaf geen hoge pet op te hebben van de belastingman. ,,Financiële constructies met het buitenland? Had ’ie dat bij mij ook maar gedaan. Die zak heeft me twee ton gekost. Hij deed mijn aangiften, maar vergat even te zeggen dat ik dat geld nog moest betalen. Terwijl de aanmaningen bij hem binnenkwamen. Ik vond het altijd een slome die nooit ergens op reageerde.’’

Vermogen

De belastingadviseur wordt er door het Openbaar Ministerie van verdacht dat hij een aantal bekende Nederlanders op papier heeft laten emigreren naar belastingparadijzen als Kanaaleiland Guernsey en het Turks-Griekse eiland Cyprus. Via deze en andere fiscale trucs zou de man miljoenen euro's uit het zicht van de Nederlandse belastingdienst hebben gehouden. In het geval van de dj's, die vaak en overal ter wereld optreden, bedacht hij een constructie die inhoudt dat hij ze op papier met hun vermogen naar het buitenland liet verhuizen.

Volgens het OM richtte hij vervolgens in de genoemde belastingparadijzen bedrijfjes (vennootschappen) op waarvoor hij zichzelf benoemde als bestuurder. Formeel is dat toegestaan, mits iemand daar een vergunning voor heeft. Maar die had hij niet. Verder zou de man met nepdocumenten valse belastingaangiften hebben gedaan voor zijn bekende klanten die jaarlijks vele miljoenen verdienen met hun werk.