Linda de Mol keert terug als presentatrice Ik hou van Holland: ‘Wat heb ik het gemist’

De Mol laat in een reactie weten uit te kijken naar haar terugkeer. ,,Ik heb besloten dat ik het komende seizoen van Ik hou van Holland weer ga presenteren na een fantastisch seizoen met Rob, waarvoor ik hem heel dankbaar ben. Ik kijk er ontzettend naar uit om met Jeroen en Richard in de studio te staan en samen met de wisselende BN’ers en het altijd enthousiaste publiek de vertrouwde spellen te spelen. Wat heb ik het gemist!’’

Net als in vorige seizoenen krijgen de teamcaptains steun van bloedfanatieke bekende Nederlanders en worden onder andere Geen ja, geen nee, geen euh het Verjaardagsspel en Raad het lied gespeeld. De teams worden aangemoedigd door hun eigen publieksvak, dat aan het einde van de avond met een mooie prijs naar huis hoopt te gaan.

De Mol legde vorig jaar januari al haar werkzaamheden voor onbepaalde tijd neer na onthullingen over het programma The Voice of Holland. Haar toenmalige partner en The Voice-bandleider Jeroen Rietbergen werd daarbij beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag.

In maart werd bekend dat De Mol wel weer aan het werk was gegaan. Ze begon toen met de opnames van de televisieserie Five live. In september keerde ze terug als presentatrice van het programma Miljoenenjacht.

