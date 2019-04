Linda de Mol ontroerd door lieve mailtjes na openbaring over haattweets

De mailbox van presentatrice Linda de Mol (54) zit propvol met berichten van mensen die haar steunen, nadat ze in haar laatste column toegaf dat ze op Twitter ‘diep en intens’ wordt gehaat. De Mol zegt dat de lieve reacties haar raken en steekt de complimenten die ze krijgt graag in haar zak.

De Mol schreef in het laatste nummer van haar maandblad LINDA met het thema ‘haters, wat bezielt ze’ dat ze het soms niet kan laten haar naam in te tikken op Twitter. ,,De masochist in mij wint het meestal, dus zet ik mijn gevoel op standje hard en ja hoor, daar komen ze: de ongezouten meningen, kutopmerkingen, regelrechte haattweets, pijnlijke ‘grappen’ en heel af en toe een verdwaald complimentje’’, aldus een openhartige De Mol. ,,Er mag dan over mij gezegd worden dat ik zo geliefd ben, op Twitter word ik gevoelsmatig diep en intens gehaat of in elk geval extreem irritant gevonden.’’

Linda schreef ook dat ze de haatberichten enkel kan verklaren uit jaloezie. ,,Dat haalt toch echt wel het slechtste in mensen naar boven. Of uit onvrede met het eigen leven: geen leuke baan, misschien eenzaam, gefrustreerd, gedesillusioneerd ... Zoiets moet het wel zijn, toch? Het doet me enorm denken aan het pesten dat kinderen op school doen.’’

Dat er honderden lezers zijn die haar steunen, ontroert haar, geeft ze toe via de instagramaccount van LINDA. ,,Dat hoefde helemaal niet, want zoals ik al aangaf heb ik best een dikke huid gekregen en was ik echt niet naar complimenten aan het vissen, maar toch voelde het wel heel erg fijn om op social media en via de LINDA.mail eens dingen te lezen als ‘wij vinden je prachtig’, ‘we genieten van je programma’s’, ‘je bent helemaal niet dik’, ‘laat die haters er lekker in zakken’, ‘allemaal jaloezie’ en ‘je bent een topwijf’ in plaats van al die beledigingen en hatelijke verwensingen’’, klinkt het. Volgens Linda blijkt eruit dat ‘een beetje lief zijn voor elkaar alles mooier maakt'. ,,Hartverwarmend vond ik het. Dank jullie wel.’’