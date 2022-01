Linda de Mol over rel rond The Voice: ‘De menselijke maat is volledig verdwenen’

Linda de Mol vindt het pijnlijk dat mensen denken dat zij op de hoogte was van alle perikelen rond haar ex-partner Jeroen Rietbergen en The Voice of Holland . Dat laat ze vandaag weten in een statement op haar eigen website. Ze bedankt daarin ook voor alle steun die ze de afgelopen week heeft gekregen. ‘Mijn hoofd is één grote puinhoop van gedachten en gevoelens.’

De Mol is naar eigen zeggen nog steeds in shock, verbijsterd, woedend en intens verdrietig. Zaterdag kwam het nieuws naar buiten dat RTL The Voice of Holland voorlopig opschort wegens aantijgingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik. Ook Linda’s inmiddels ex-partner Jeroen Rietbergen werd genoemd. Ze verbrak daarop de relatie.



Hij bekende enkele uren later ‘contact van seksuele aard te hebben gehad’ met vrouwen die betrokken waren bij het programma. Voormalig The Voice-deelneemster Nienke Wijnhoven gaat aangifte tegen Rietbergen doen. Zij vertelde eerder deze week in de talkshow Beau hoe hij haar zou hebben betast.

‘Mijn hart huilt’

‘Mijn hart huilt voor alle vrouwen die leed is aangedaan, het is niet te doen. Jullie wens ik heel, heel veel sterkte’, steekt De Mol van wal op haar website. ‘Ik ben nog steeds in shock, verbijsterd, woedend, intens verdrietig. Mijn hoofd is één grote puinhoop van gedachten en gevoelens.’



Maar ondanks het grote verdriet, wil de presentatrice toch wat van zich laten horen. ‘Om al die lieve mensen te bedanken die de lichtpuntjes in een heel groot zwart gat zijn.



Ik krijg honderden kaarten met de liefste teksten, duizenden appjes en mails van lezers om me een hart onder de riem te steken. Mijn LINDA.-collega’s stuurden me een doos vol liefde. Vrienden, familie en collega’s komen langs, nemen eten mee en troosten. Ik heb geen vazen meer voor alle bloemen…’

Pijn

Volgens Linda zijn alle steunbetuigingen ‘de mooist denkbare pleister op de grote klap van vorige week’ en is het het ‘perfecte antigif tegen de echt afschuwelijke manier waarop sommige media hiermee omgaan.’



Het frustreert de zus van mediatycoon John de Mol dat iedereen maar ongevraagd zijn zegje doet op sociale media. Zo stellen sommige mensen dat Linda de Mol ‘de boek gefaciliteerd zou hebben omdat ik immers alles wist’. Het doet zo veel pijn, dat ze de juiste woorden niet eens kan vinden. ‘De menselijke maat is volledig verdwenen’, concludeert ze.

‘Je kunt dit aan’

Linda belooft, zodra ze weer ‘een beetje op de been is’, voor de volle 100 procent open en eerlijk te vertellen over wat er gebeurd is. ‘En dat doe ik op het enige mediaplatform dat ik nog vertrouw: dat van mezelf.’



Ze sluit haar verklaring af met emotionele woorden: ‘Elke kaart die ik krijg begint met ‘je bent een sterke vrouw, je kunt dit aan’, maar zo voel ik me helaas totaal niet. Dank nogmaals voor alle liefde.’



