Linda de Mol strikt Bold and the Beautiful-acteur Patrick Duffy

Update Commissari­aat voor Media stelt onderzoek in naar Yvon Jaspers

17:17 Het Commissariaat voor de Media gaat onderzoek doen naar de nevenfuncties van Yvon Jaspers (45). Aanleiding voor het onderzoek is recente berichtgeving in de media over het feit dat Jaspers al drie jaar lang in dienst is van For Farmers, het grootste veevoederbedrijf van Europa.