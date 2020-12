Linda Hakeboom en team maakten docu over Nikkie de Jager: ‘Zo trots’

Trots

De documentaire is gemaakt door Linda Hakeboom. Een bijzonder gegeven, want de actrice kreeg in augustus dit jaar de diagnose borstkanker. Ondanks de chemo’s, heeft Hakeboom de documentaire toch kunnen afmaken. Daar is ze trots op, laat ze op Instagram weten. ‘Trots dat ik dankzij een fantastisch team deze serie heb kunnen afmaken terwijl ik aan de chemo zat. Hoe bedenk je het?! Het was vallen en opstaan en af en toe was het groen voor onze ogen, ik zeg het eerlijk. Maar... we did it! En ondanks dat we geen premiere zullen hebben of een groot feest, voor mij is dit nu al een lichtpuntje in dit belachelijke jaar van pandemie én kanker hebben tegelijkertijd.’



Hakeboom is bovendien ook erg trots op Nikkie en dankbaar dat ze haar drie jaar lang heeft mogen volgen. ‘Trots dat ik in deze tijd van steeds snellere content (ook leuk!) ook nog dingen kan en mag maken waar ik langer op kan broeden. Trots dat we de allereerste YouTube Original van het land hebben gemaakt’, somt ze op.