Linda Hakeboom maakt zich op voor ‘medische mallemolen’ na ontdekking borstkanker

Elizabeth Debicki speelt Diana in laatste seizoenen The Crown

7:54 De makers van The Crown hebben hun Diana gevonden voor seizoen 5 en 6 van de Netflix-hit. Elizabeth Debicki, bekend van films als Tenet en Guardians of the Galaxy Vol. 2, neemt de rol op zich in de laatste twee series van de dramaserie rond het Britse koningshuis. De actrice is bekend van