Linda's Familie Kruys sluit af met 869.000 kijkers

Jochem Myjer: We hadden die ellende met mij net achter de rug

8:25 Jochem Myjer en zijn vrouw Marloes richtten de Stichting Wakker Worden Wakker Worden op om geld in te zamelen voor onderzoek naar de slaapziekte narcolepsie waaraan hun dochter Limoni (10) lijdt. ,,Het was zó verdrietig om ’s nachts een trillend meisje in je armen te hebben.”