Lion King meest succesvolle Disneyfilm ooit in Nederlandse bios

Rainbowbytes Cowgirl Roxeanne uit de kleren, Paul viert de liefde met roze waaier

13:31 Korte updates van de sterren op Facebook, Twitter, Instagram en Snapchat: wij smullen er normaal al van. Maar vandaag is er extra aandacht in verband met de Amsterdam Pride. In de rubriek Rainbow Showbytes struint de showredactie het web voor je af voor de gekste, mooiste en opvallendste posts van bekende Nederlanders vanaf of over de Amsterdam Pride.