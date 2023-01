Lisa Marie Presley overleden na hartstilstand

Volgens Amerikaanse entertainmentsite TMZ zou de zangeres een hartstilstand hebben gehad. Hulpverleners hebben Presley in haar huis in Calabasas (Californië) gereanimeerd, meldt de doorgaans goed ingevoerde site. Voordat ze met spoed naar het ziekenhuis werd gebracht, zou haar hart weer hebben geklopt.

Moeder Priscilla bevestigt de ziekenhuisopname van haar dochter tegenover persbureau Reuters. Ze zegt niet waarvoor Lisa Marie is opgenomen, maar wel dat ze ‘de best mogelijke zorg’ krijgt. Priscilla arriveerde vanavond ook bij het ziekenhuis. ,,Bid alsjeblieft voor haar en onze familie’’, zegt de ex-vrouw van zanger Elvis Presley.

Lisa Marie Presley, geboren in 1968, was dinsdag nog aanwezig bij de uitreiking van de Golden Globes. Daar zag zij samen met haar moeder hoe acteur Austin Butler in de prijzen viel voor zijn rol als Elvis in de film Elvis. De nu 54-jarige zangeres was negen jaar oud toen haar beroemde vader Elvis in Graceland overleed.