LIVE | Aangifte tegen Ali B vanwege verkrachting, ‘John je begrijpt het echt niet!’

videoDe veelbesproken aflevering van Boos is vanmiddag online gekomen op YouTube. Daaruit blijkt dat één van de aangiftes tegen rapper en coach Ali B is vanwege verkrachting, maar dat hij nog veel meer slachtoffers maakte. Over bandleider Jeroen Rietbergen kwamen negentien meldingen binnen. John de Mol liet zijn zwager in 2019 alle hoeken van de kamer zien. ‘Ik moest me inhouden om hem niet op zijn bek te slaan.’ Toch is er ook veel kritiek op het optreden van de Talpa-oprichter in de Boos-uitzending. Marco Borsato koos jonge meisjes uit, onder meer bij The Voice Kids. Een kandidate van 14 jaar vertelt dat de zanger haar billen betastte. Volg de laatste ontwikkelingen in dit liveblog.