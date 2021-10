LIVE | ‘Glitterchaos’ bij opening verdeelt kijkers Televizier-Ring

Recensie Drie sterren voor het kluchtige Benedetta: een ouderwets ‘vieze’ Verhoeven-film

12 oktober Paul Verhoeven was nooit een fijnzinnig cineast. De maker van Spetters, Showgirls, Robocop en Starship Troopers verft liever met grove kwaststreken om zijn films, vaak een fusie tussen amusement en onverholen kritiek op vooral de kerk, de entertainmentindustrie en sluimerend fascisme, vorm te geven. Daarom was zijn Elle uit 2016 zo’n verrassing. Het drama over een succesvol zakenvrouw (Isabelle Huppert) die op onconventionele wijze reageert op een verkrachting, is bijna academisch subtiel. Goed nieuws voor iedereen die dat maar saai vond: Benedetta is een ouderwets ‘vieze’ Verhoeven.