LIVE | Keiharde rock Finland krijgt veel applaus, problemen met green screen Stefania

SongfestivalHet songfestivalspektakel komt tot zijn einde met vanavond de grote finale van het liedjesfestijn in Ahoy Rotterdam. Wie volgt Duncan Laurence op als winnaar. Een gevoelig liedje uit Frankrijk, rockers uit Italië, powerpop uit Malta of toch hypnotiserende muziek uit Oekraïne? Wat doet Jeangu en krijgen we vanavond weer een spectaculaire show? Volg het in ons liveblog.