LIVE | Koning Charles ontvangt premier Truss op Buckingham Palace

San Francisco Máxima kijkt ogen uit op Amerikaan­se universi­teit van Friso en Laurentien

Met twee familieleden onder de alumni, een Koningin Beatrix-leerstoel en zo’n honderd Nederlands studerende Amerikanen, moest koningin Máxima op bezoek in Californië wel even langs bij de universiteit van Berkeley. Ze had een komische anekdote over een bezoek aan de Chinese president Xi Jinping paraat.

8 september