Loiza daagt Rico uit en Monique vindt ook jonge dingen leuk

Olivia de Havilland (104), ster uit het gouden tijdperk van Hollywood, overleden

26 juli Zij stond te boek als een van de meest consistente actrices uit de geschiedenis van Hollywood. Haar faam was voor een groot deel gebaseerd op haar vertolking van Melanie Hamilton uit de klassieker Gone with the Wind, die onlangs tijdelijk in de ban werd gedaan wegens vermeend racisme.