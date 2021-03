Loiza gaat voor sexy ochtendlook en MAFS-Henk stapt in huwelijksbootje

podcast ‘Explosieve crisis Brits konings­huis is ideaal voer voor nieuw seizoen The Crown’

13 maart Het is de grootste crisis voor het Britse Koningshuis in 85 jaar: het explosieve interview van Oprah met Harry en Meghan domineerde deze week het wereldnieuws. Hoe kijkt de rest van de wereld naar de intriges en welke onthullende interviews van Britse royals zorgden in het verleden voor ophef? We bespreken het in een speciale editie van de Royalty Podcast.