Loiza laat kort topje breien en is Maxime stiekem getrouwd?

Talpa reageert niet op uitlatin­gen Johnny de Mol over rol van vader John in Voi­ce-schan­daal

Talpa doet gedurende het onafhankelijke onderzoek naar seksueel grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik rondom The Voice of Holland geen mededelingen meer. Het mediabedrijf gaat ook niet in op uitlatingen die Johnny de Mol, de zoon van John, maandagavond deed in zijn eigen programma HLF8. Dat laat een woordvoerder desgevraagd dinsdag weten aan het ANP.

18 januari