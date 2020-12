Loiza Lamers deelt foto van voor haar transitie: ‘Trots op wie ik ben’

Lamers had nooit gedacht dat ze een foto met de buitenwereld zou delen uit de tijd dat ze lichamelijk nog een ‘klein jongetje’ was, zoals ze zelf omschrijft. Ze deed het vandaag toch. ‘Het is geen geheim hoe ik geboren ben, maar om de een of andere reden heb ik nooit een foto gedeeld omdat ik ontzettend bang was’, schrijft het model openhartig bij het kiekje.



Op de eerste foto die Lamers deelt, is ze te zien in haar jongere jaren, verscholen in het gras en met een kort kapsel. ‘How it started’, schrijft ze daarbij. Op de andere foto, die verschijnt als je op het pijltje klikt, poseert een volwassen Lamers naakt tussen soortgelijke graspluimen terwijl ze haar lange lokken vasthoudt. ‘How it’s going’, schrijft ze, verwijzend naar haar ontwikkeling.



Lamers heeft zich lange tijd afgevraagd wat haar tegenhield om dat deel uit haar verleden met haar fans te delen. Het antwoord op die vraag heeft ze nog steeds niet. ‘Maar ik besloot dat vandaag de dag was, simpelweg omdat ik geen geheim ben. Ik ben trots op wie ik ben en op het verhaal dat me de vrouw maakt die ik nu ben!’ sluit ze af.