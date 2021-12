Loiza Lamers en haar moeder Mirjam over haar ‘verstikkende’ jeugd: ‘Niemand in ons dorp kende het begrip transgender’

Loiza Lamers was een jaar of zes toen ze haar ouders kenbaar maakte dat het lichaam waarin ze was geboren, niet bij haar paste. Toen heette ze nog Lucas. Op 10-jarige leeftijd werd ze gevolgd voor de documentaire Van Lucas naar Luus (2005). De naam Loiza reikte de kapper bij wie ze werkte, haar aan.



Met bijna 200.000 volgers op Instagram is ze nu een boegbeeld voor transgenders. Het model krijgt bijna dagelijks vragen van ouders en kinderen in soortgelijke situaties. Sommige zijn gericht aan haar moeder Mirjam.



Loiza: ,,Het was niet meer te doen om iedereen persoonlijk te antwoorden. We zaten in de auto toen er via de mail weer een vraag voorbijkwam. We keken elkaar aan en zeiden: laten we een boek schrijven.’’