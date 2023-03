Loiza Lamers wil kind met vriend Jelle: ‘Maar een baby’tje in mijn buik kan niet’

,,Dat is iets dat we moeten gaan ontdekken, waar we over zouden moeten praten”, vervolgt Lamers, die sinds anderhalf jaar een relatie heeft. ,,Dat zijn mooie gesprekken.” Nu ze ‘ouder wordt’ en vriendinnen om haar heen zwanger zijn, voelt zij ‘heel veel geluk voor hen’. ,,Maar ik voel ook wel een bepaald verdriet soms. Dat ik denk van: O, ik wil het ook zo graag meemaken.”

,,Het is gewoon jammer dat ik dat niet meemaak op die manier”, zegt het model dat als eerste transgender vrouw ooit Holland's Next Top Model won in 2015. ,,Het baby’tje in mijn buik, wat van mij komt, dat kan gewoon niet.”

Dat ze geen kinderen van zichzelf kan krijgen, hoeft volgens haar niet te betekenen dat ze een eventuele baby niet als eigen familie kan zien. ,,Een van mijn beste vriendinnetjes is twee jaar terug bevallen. Dat kindje voelt zo eigen. (...) Die kleine, die staat op de achtergrond van mijn telefoon. Het voelt niet als mijn kind, maar het voelt als echt mijn nichtje. Terwijl het van m’n beste vriendin is.”

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Luister hieronder ook naar de AD Media Podcast of abonneer je via Spotify of iTunes. Vind alle onze podcasts op ad.nl/podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: