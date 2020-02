Loiza poseert in enkel een badjas en Douwe Bob ziet koe langsvliegen

Show/StormbytesKorte updates van de sterren op sociale media – wij smullen ervan. In de rubriek Showbytes struint de showredactie het web af voor de gekste, mooiste en opvallendste posts van bekend Nederland. Dit artikel wordt gedurende de dag vernieuwd.

Paaldansen in een film is niet zomaar een klusje. Actrice Eva van de Wijdeven laat zien dat het hard werken is.

Op zondagen vindt model Loiza Lamers een badjas wel voldoende om te dragen.

Ook bij Chantal Janzen is er vandaag een dresscode: een pyjama dat is voldoende.

Dan schakelen we nu over naar de Stormbytes, want de sterren hebben ook flink wat te verduren van storm Ciara.

Al heeft Bridget Maasland geluk. Haar vlucht gaat ondanks het heftige weer gewoon door.

Presentatrice Nicolette van Dam heeft het al zwaarder. Gelukkig was er een lantaarnpaal om aan vast te grijpen.

Ook stylist Fred van Leer kon zich nog maar ternauwernood redden toen hij een broodje shoarma ging halen.

En het wordt alsmaar erger. Bij zanger Douwe Bob vliegen de koeien zelfs over de weg.

En dan blijkt tot overmaat van ramp het haar van Kim Lian van der Meij niet stormbestendig.