Lorde heroverweegt concert in Israël na waarschuwingsbrief van fans

De briefschrijvers wijzen Lorde op het feit dat ze met haar mogelijke optreden propaganda bedrijft voor Israël. Lorde laat op Twitter weten dat ze de brief heeft gelezen. ,,Ik ben in gesprek met mijn mensen over deze kwestie'', antwoordt ze in een tweet. Ze bedankt daarna de briefschrijvers en laat weten dat ze alle opties openhoudt over het al dan niet doorgaan van haar concert.



Eerder dit jaar kwamen Radiohead en Nick Cave onder vuur te liggen omdat ze in Israël gingen optreden. Pink Floyd-frontman Roger Waters is een van de artiesten die zich sterk maakt voor een boycot van Israël. Hij noemt Israël een apartheidsstaat vanwege de bouw van joodse nederzettingen waardoor Palestijnen uit hun huizen worden verdreven. Overigens traden Radiohead en Nick Cave gewoon op in Israël.